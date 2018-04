REGIO - Goedemorgen! Beetje kunnen slapen met al die warmte? Het is tijd voor een heerlijke zonnige dag. En wat is er fijner dan helemaal op de hoogte te starten? Lees daarom nu onze West Wekker.

1. Lichaamsdelen vermoorde Julia lagen in kist op balkon

De partner van de vermoorde Julia Chernyshova bewaarde haar lichaamsdelen in een kist op zijn balkon van zijn appartement aan de Neptunusstraat op Scheveningen. Dat staat in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie. De 41-jarige Andrei K. zou volgens het OM zijn vrouw Julia gewurgd en daarna in stukken gezaagd hebben. De man zou het niet hebben kunnen verkroppen dat de 30-jarige Julia van hem wilde scheiden.

2. 'Blowverbod Den Haag is zeker niet pietluttig'

Volgens Bart Nieuwenhuizen, de Haagse hoofdofficier van justitie, kan een blowverbod helpen bij het handhaven van de openbare orde. Dat zei hij op Radio West. 'Ja, zeker. Dat is ook de reden waarom Den Haag dit invoert. Een blowverbod is zeker niet pietluttig.' Het verbod is ingevoerd na overlast die omwonenden en bezoekers van Den Haag ervaren. Zij hebben bij de gemeente geklaagd over de geur die blowen met zich mee brengt. Als je gepakt wordt, riskeer je een boete van 95 euro.

3. Leidse Nachtraad geïnstalleerd: 'Op naar een beter nachtleven'

Het nachtleven in Leiden kan stukken beter, althans, dat vindt een aantal dj's en organisatoren van feesten. Ze verenigden zich in het collectief de Leidse Nachtraad. Donderdagavond werd de raad 'geïnaugureerd' op het Leidse stadhuis. Bij het stadhuis werd een silent disco georganiseerd. Het publiek kon via een koptelefoon losgaan op de muziek van tien verschillende dj's. Het is de bedoeling dat de Leidse Nachtraad samen met de gemeente plannen gaat maken voor het toekomste nachtleven van Leiden.

4. Problemen spitsstrook A12 nog steeds niet opgelost

De problemen met de spitsstroken op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer zijn groter dan Rijkswaterstaat tot nu toe dacht. De camerapresets zijn verlopen, waardoor niet alle beelden van het hele traject kunnen worden bekeken. Voorlopig blijven de spitsstroken in beide richtingen nog geopend en geldt ook 's avonds en 's nachts een snelheidsbeperking. Omdat de kwestie 'ingewikkelder' is dan Rijkswaterstaat aanvankelijk dacht, is het onbekend wanneer de reparatie aan het systeem met matrixborden en spitsstroken kan worden uitgevoerd.

5. Darter Raymond van Barneveld verslaat Michael van Gerwen

Raymond van Barneveld heeft zijn ongeslagen status tijdens de Premier League Darts in het Rotterdamse Ahoy behouden. De Haagse veteraan was voor circa 10.000 toeschouwers met 7-5 te sterk voor titelverdediger Michael van Gerwen. Daarmee is de kampioen van 2014 nog altijd in de race voor een plaats bij de laatste vier van de lucratieve competitie. 'Barney' bleef in 2016 en 2017 in Ahoy eveneens ongeslagen in zijn partijen in de Premier League.

Weer: Vandaag schijnt de zon volop, soms afgewisseld met een paar wolkenvelden vanaf zee. Met een zwakke tot matige westelijke wind wordt het iets minder warm; 19 à 20 graden op de stranden tot maximaal 22 graden achter de duinen.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.