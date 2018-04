1,2 miljoen kinderen genieten van zonnige Koningsspelen: 'Ik houd van Holland!'

ZOETERMEER - Op heel veel scholen in de regio werd vrijdag voor de zesde maal de Koningsspelen gehouden. Zo'n 1,2 miljoen kinderen waren sportief en gezond bezig met de vaste onderdelen: het Koningsontbijt en de Koningssportdag.

De boodschap aan kinderen en ouders is dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk zijn voor de gezondheid. Het ontbijt is samengesteld door een speciale kinderraad. Het thema is dit jaar 'BinnensteBuiten'.

Voor veel leerlingen in de groepen 7 en 8 in Zoetermeer vonden de spelen niet plaats bij de school maar bij Drakenbootvereniging The Dutch Dragons. De leerlingen kegen een clinic waarbij ze onder meer kennis maakten met het varen in een drakenboot.



Feest in Leiden en Alphen aan den Rijn

In Leiden deden zo'n 8000 kinderen mee. Het is inmiddels een succesformule geworden dat wethouders van buurtgemeenten komen kijken hoe ze dat in Leiden aanpakken.

‘We doen balcurling, touwtje springen, latje trap, estafette, en verspringen. Ik vind het allemaal erg leuk om te doen’, zei een leerling van het Scala College in Alphen aan de Rijn. ‘Het is leuk om samen te sporten en ons team doet het best goed. We hebben al een paar keer gewonnen.’

Ondanks dat de leerlingen genoten van sporten in het zomerse weer, waren in Alphen aan den Rijn de meningen over Koning Willem-Alexander verdeeld. ‘Ik vind eigenlijk dat we een koning niet nodig hebben’, vertelde een leerling van het Scala College.’Hij gaat dan wel naar andere landen en voert daar gesprekken, maar dat kan onze minister president Mark Rutte ook doen. Daar hebben we hem toch niet voor nodig.’

Een andere leerling was juist heel enthousiast over Willem-Alexander: ‘Hij is een hele goede koning, omdat hij ons land heel goed regeert. Ik houd van Holland!’, riep de leerling enthousiast, terwijl hij het zweet van zijn bovenlip afveegde.





1,2 miljoen leerlingen

Koning Willem-Alexander opende vrijdag in het Gelderse dorp Twello de jaarlijkse Koningsspelen. Dit jaar deden ruim 1,2 miljoen leerlingen van meer dan 6000 basisscholen mee aan de Koningsspelen. Daarbij zaten ook leerlingen uit het Caribisch gebied en van Nederlandse scholen in het buitenland.

De Koningsspelen vonden voor het eerst plaats in 2013. Dat gebeurde ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander tot koning. Het was een initiatief van oud-tennisser Richard Krajicek, lid van het toenmalige Nationaal Comité Inhuldiging.