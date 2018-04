Deel dit artikel:











Onveilige vloeren in kantoren ministeries Turfmarkt Den Haag Exterieur van het ministerie van Justitie aan de Turfmarkt | Foto: ANP

DEN HAAG - In het grootste kantoorpand van Den Haag, de twee in 2013 geopende torens aan de Turfmarkt, zijn de afgelopen weken veertien ruimtes en 110 werkplekken afgesloten vanwege problemen met de vloeren. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) in NRC Next. Dit ministerie is samen met het departement van Justitie en Veiligheid in de torens gevestigd.

Volgens de woordvoerder van het ministerie is het 'absoluut niet onveilig', maar op bepaalde plekken in de torens mogen ambtenaren niet langer in grote groepen samenkomen. 'Enkele honderden gebouwen hebben een mogelijk of urgent veiligheidsrisico', zegt directeur Bob Gieskens van de Nederlandse Vereniging van Constructeurs in NRC Next. Het probleem draait om zogeheten betonnen breedplaten, die in circa een kwart van de nieuwe vastgoedprojecten worden toegepast. De ramp met de ingestorte parkeergarage in Eindhoven liet zien dat gebouwen waar grote ruimtes overspannen worden met breedplaten mogelijk gevaarlijk zijn.