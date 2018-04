Wangbijter moet weer in gesprek met slachtoffer

VOORHOUT - Mediation - bemiddeling- helpt niet alleen in het geval van relatieproblemen en zakelijke conflicten, maar ook als je bij een vriend een stuk uit de wang hebt gebeten. Tot die conclusie komt Openbaar Ministerie in een zaak bij de politierechter over een bloedige ruzie in de trein.

Dit verhaal kan je beter niet lezen wanneeer je net aan een broodje rosbief of filet americain wilde beginnen. Twee vrienden uit Hillegom en Voorhout die boemelden in de trein tussen Leiden en Voorhout gingen elkaar opeens te lijf.

Het moet een fel gevecht zijn geweest, waarbij de een krabde en stompte en de ander letterlijk van zich af beet. Hij zette zijn tanden in het voorhoofd, vinger en in de wang van de ander. Die mist nu een stukje wang en is mogelijk blijvend verminkt door de ruzie.



Verdachte en slachtoffer

In de strafzaak waren de twee kemphanen ieder zowel verdachte als slachtoffer. Een plastisch chirurg probeert het gezicht van de een te redden, maar het is niet duidelijk of dat ook gaat lukken.

De ander had rake klappen gekregen. De verdachten zelf waren niet op de zitting. Wie begon er met vechten en waarom? De advocaat van de bijter wil dat laten uitzoeken en vroeg om een extra getuigenverhoor. Een vrouw in de treincoupé heeft alles gezien en zou daarover kunnen verklaren. De politierechter stemde daar mee in. De behandeling van de zaak wordt daarom later voortgezet.



'Baat bij wederzijds begrip'

Maar de officier van justitie vond het belangijk dat de jongemannen uit Voorhout en Hillegom (19 en 23) in de tussentijd toch weer met elkaar in gesprek raken. 'Ze komen elkaar nog steeds tegen in de trein en ze waren toch vrienden.'

De aanklaagster schakelde het bureau Mediation van de rechtbank om een bemiddeling te starten. 'Ze hebben baat bij wederzijds begrip.' Of dat contact tussen beide vechtersbazen ook gaat lukken is onzeker.



Nooit meer spreken

De advocaat van een hen gaf aan dat zijn cliënt de vroegere vriend nooit meer wil spreken. Toch zie je mediation in steeds meer rechtszaken opduiken. Toevallig hield de Haagse rechtbank er op de dag van deze zitting een congres over. 'Komt u ook', vroeg de andere advocaat aan de rechter. 'Het wordt erg interessant, zei ze bij het verlaten van de zaal.

