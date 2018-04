Deel dit artikel:











Actie om eigenaars afgebrande strandtent 'hart onder de riem' te steken Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op Facebook is een actie gestart om de eigenaars van de afgebrande strandtent Blue Lagoon een 'hart onder de riem' te steken. Er wordt opgeroepen om komende zondag massaal 'een drankje of hapje te doen' bij de strandtent in Scheveningen die donderdagochtend afbrandde.

De actie is opgezet door de Haagse ondernemers Ayoub Balah en Appie El Massaoudi. 'Wij als ondernemers weten als geen ander hoe ernstig het is om alles te kunnen verliezen waar je keihard met alle liefde voor gewerkt hebt', schrijven ze op Facebook. Deelnemers aan De blauwe zondag bij Blue Lagoon worden opgeroepen om in het blauw gekleed naar de strandtent te komen.





