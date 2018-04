Deel dit artikel:











25 jaar cel voor liquidatie zakenman Zeynel Er in Leiden Rechtbanktekening door Theresa Hartgers

LEIDEN - De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag gevangenisstraffen tot 25 jaar opgelegd voor de liquidatie van Zeynel Er. De 50-jarige Turks-Nederlandse zakenman werd op 14 juni 2016 op klaarlichte dag met een automatisch wapen doodgeschoten in de Rooseveltstraat in Leiden. Hij had meer dan dertig kogelwonden.

Hoofdverdachte Leon N.(25) kreeg 25 jaar cel opgelegd. De tweede verdachte Mohamed H. (31) kreeg een straf van 22 jaar. De rechtbank oordeelde dat de verdachten de moord samen hebben gepleegd en dat hun aandeel daarin even zwaar weegt. De straf van N. valt hoger uit omdat er een straf van drie jaar voor wapenbezit bijkomt.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 25 jaar cel tegen N. Tegen H. eiste justitie 22 jaar cel. De twee verdachten hebben tijdens het proces altijd ontkend iets te maken te hebben met de liquidatie. N. heeft toegegeven dat hij in wapens handelde, maar niet dat hij iets met de moord te maken had.

Derde verdachte vrijgesproken Een derde verdachte Jim C. (31) werd eerder al vrijgesproken. Hij werd verdacht van het voorbereiden van een liquidatie.