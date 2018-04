Ministers: werkplekken ambtenaren zijn veilig

DEN HAAG - De medewerkers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid hoeven niet bang te zijn dat hun werkplek onveilig is, hoewel delen van de gebouwen zijn afgesloten wegens problemen met de vloeren. Dat hebben ministers Kajsa Ollongren en Sander Dekker vrijdag gezegd.

NRC meldde eerder vrijdag dat er een probleem is met de betonnen vloerplaten in het gebouw, waardoor de vloeren bij zware belasting instabiel kunnen worden. Om deze reden mogen op bepaalde plekken ambtenaren niet meer in grote groepen samenkomen.

De bewindspersonen spraken echter geruststellende woorden. 'De veiligheid staat voorop, anders zouden we mensen er niet laten werken', aldus Ollongren voorafgaand aan de ministerraad. Vervolgonderzoek moet aantonen of er echt iets moet gebeuren op het ministerie. 'Mensen kunnen gewoon onbezorgd naar hun werk.' Volgens Dekker moeten op de kwetsbare plekken geen zware brandkasten worden neergezet. 'Maar kunnen mensen er veilig werken.'



Voor de zekerheid

Een woordvoerder van het ministerie zegt in een toelichting dat veertien ruimtes in het complex aan de Turfmarkt voor de zekerheid op dit moment buiten gebruik zijn gesteld. Het gaat om ruimten waarbij als - ze ooit op een andere manier gebruikt zouden worden - wellicht gevaar zou kunnen ontstaan. Om te voorkomen dat er nu al zware voorwerpen op de vloeren worden geplaatst, zijn ze nu al niet te betreden. In totaal zijn daarom bijna honderd werkplekken niet te gebruiken.

Een tweede onderzoek moet nog leren of de vloeren inderdaad constructiefouten kennen. Als dat inderdaad het geval zou zijn, gaat het ministerie in beeld brengen welke werkzaamheden nodig zijn om ervoor te zorgen dat ze wel kunnen worden gebruikt. Dat tweede onderzoek zou binnenkort zijn afgerond. Volgens de zegsmans leidt de situatie ook zeker niet tot onrust onder het personeel.



Andere gebouwen

De torens aan de Turfmarkt zijn niet de enige Rijksgebouwen waarvan delen tijdelijk buiten gebruik zijn genomen. Ook in een flink aantal andere relatief nieuwe of gerenoveerde panden in Den Haag moeten werkzaamheden worden uitegevoerd om in de toekomst een zwaardere belasting mogelijk te maken, blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

Het gaat daarbij om het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Buitenlandse Zaken aan de Rijnstraat, het gebouw van Europol aan de Eisenhowerlaan, het complex van Eurojust aan de Johan de Wittlaan en de Hoge Raad aan het Korte Voorhout. Wat het gaat kosten om de gebouwen aan te passen is op dit moment nog niet bekend.