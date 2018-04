Moskee in voormalige Thomaskerk officieel geopend

DEN HAAG - Na maanden verbouwen is vrijdag de moskee Al Qiblatain aan de Harmelenstraat in Den Haag officieel geopend. De moskee is gehuisvest in de voormalige Thomaskerk. De komst van de moskee zorgde korte tijd voor wat opschudding in de wijk, onder meer door een demonstratie van de nationalistische actiegroep Voorpost.

In oktober werd er een inloopavond georganiseerd waar honderden mensen uit de buurt op afkwamen. 'Ik wilde met mijn eigen ogen zien wat ze hier gaan doen en ik ben heel positief', zei een van de buurtbewoners toen.

Nu, een half jaar later, is de moskee helemaal af na een grondige verbouwing. Voor de opening is een uitgebreid programma uitgedacht, met onder meer een toespraak van de voormalig predikant van de Thomaskerk.



Opschudding

Volgens de voorzitter van de moskee, Robbert Mohammedamin, is iedereen welkom in het nieuw geopende gebedshuis. 'Kom vooral kijken, zodat mensen kunnen zien wat we doen en wie we zijn', zegt hij. 'Want op die manier kan ik juist uitleggen wie ik ben en wat de islam inhoudt.'

Mohammedamin reflecteert vrijdag ook op de opschudding die eind vorig jaar ontstond, nadat bekend werd dat zijn stichting de moskee had gekocht. 'Toen wij tot de koop overgingen, kregen wij signalen uit de wijk dat de buurt onrustig was en dat er vragen waren', legt hij uit. 'We hebben toen besloten om een informatieavond te organiseren en de buurt laten zien wie wij zijn. En voor mijn gevoel hebben we daarna geen signalen meer gehad.'

