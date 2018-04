Wederopbouw Scheveningse strandtent gaat snel, keuken en terras weer open

DEN HAAG - Het gaat snel met de wederopbouw van de donderdag afgebrande strandtent Blue Lagoon in Scheveningen. Met man en macht wordt gewerkt om de strandtent weer op te bouwen. Vrijdagmiddag is een groot deel van de nieuwe vloer al neergelegd en ook kan er weer gegeten en gedronken worden bij Blue Lagoon.

Eigenaresse Lindsey Ludovici is vrijdag samen met familie en vrienden druk bezig om de strandtent weer up and running te krijgen. 'Het doet mij echt supergoed dat ze er voor mij zijn en dat ze me helpen', zegt Lindsey vrijdag.

En met dank aan de hulp die de familie krijgt is een deel van de strandtent weer open, ondanks dat meubilair nog ontbreekt. 'We hebben een terras, een keuken waar we pizza en pasta maken en barren waar we bier kunnen tappen', zegt ze. 'Alleen sterke drank is er nog niet.'



Uitgebrand

Strandtent Blue Lagoon brandde donderdagochtend volledig uit. De brandweer is uren bezig geweest met het nablussen van de brand. Er vielen geen slachtoffers.

