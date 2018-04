Kersverse fractievertegenwoordiger Henk Bres meteen aan de slag: 'Ik pak ze gelijk aan'

DEN HAAG - Henk Bres werd donderdagavond geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger van de PVV in Den Haag en laat er vrijdag op zijn eerste werkdag geen gras over groeien. De Hagenees stuurde meteen een brief naar formateur Edith Schippers, om meer aandacht voor dierenwelzijn te vragen.

'Hier zit ik dan hè, de kersverse fractievertegenwoordiger. Ik heb het helemaal naar mijn zin, toppie', zegt Henk Bres in een video van de PVV. 'Het is nog wat vreemd allemaal, maar ik ga gelijk beginnen, ik pak ze gelijk aan.'

Henk Bres wil dierenwelzijn meer onder de aandacht brengen in de Haagse politiek. 'Ik heb hier een brief voor mevrouw Schippers. In het coalitieakkoord van het vorige college kwam het woord dierenwelzijn maar één keer voor. Dat is veel te weinig.' Bres hoopt dat er wat meer aan dierenwelzijn gedaan kan worden, want dat is volgens hem 'waardeloos' in Den Haag.

