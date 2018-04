Paul van der Zwaan genomineerd voor Rinus Michels-award als beste amateurtrainer van Nederland

DEN HAAG - Paul van der Zwaan is genomineerd voor een prestigieuze Rinus Michels-award. De trainer van zondag-derdedivisionist Quick maakt kans op de titel 'Amateurtrainer van het jaar'. 'Hoe gaaf is dat! Een prachtige blijk van waardering waar ik heel trots op ben', laat Van der Zwaan op Twitter weten.

Met Quick promoveerde Van der Zwaan afgelopen seizoen van de hoofdklasse naar de derde divisie. En daarin doet de promovendus het verrassend goed. Na 28 speelronden bezetten de Hagenaars de derde plaats op de ranglijst. Ook de komende twee seizoenen is Van der Zwaan de coach van Quick. In november vorig jaar verlengde hij zijn contract.

Wilfred van Leeuwen, voormalig trainer van VVSB en komend seizoen coach van Rijnsburgse Boys, won de award in 2016. Met VVSB bereikte hij als tweede amateurclub ooit de halve finale van de KNVB Beker. Ook Gert Aandewiel (Quick Boys) werd al eens verkozen tot beste amateurtrainer van Nederland, in 2004. Jack van den Berg, die in februari bij Katwijk Dick Schreuder opvolgde, pakte de titel in 2006.

