Delft krijgt een 'nieuwe' coalitie: dezelfde als de oude

DELFT - GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA willen met elkaar een nieuwe coalitie gaan vormen in Delft. De onderhandelingen gaan volgende week beginnen, zegt GroenLinks-lijsttrekker Frank van Vliet. Die vinden plaats onder leiding van een informateur van buiten. Wie dat wordt, is nog niet bekend.

Direct na de verkiezingen werd senator Marijke Vos aangesteld als informateur. Zij concludeerde dat er twee varianten mogelijk waren: een coalitie van GroenLinks, STIP, D66, PvdA en ChristenUnie (CU) of een coalitie met GroenLinks, STIP, D66, SP en CU. Maar beide bleken in de praktijk toch niet haalbaar. Onder meer omdat D66 de laatste variant ‘te linksig’ vond.

Daarop werden door GroenLinks en STIP twee nieuwe informateurs aangesteld: Wim Bot en Pieter Guldemond. Bot was tussen 1994 en 2008 zelf gemeenteraadslid voor GroenLinks in Delft. Guldemond was wethouder voor de studentenpartij STIP in de periode 2010 tot 2014. Hun opdracht was om een advies te geven welke partijen samen een coalitie kunnen vormen ‘die recht doet aan de verkiezingsuitslag en kan rekenen op een breed draagvlak, zowel in de stad als in de gemeenteraad’.



Meest kansrijke

Deze verkenning maakte duidelijk dat een coalitie gevormd door de fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA de meest kansrijke is. En dat gevoel leeft ook bij die vijf partijen zelf. Zij zien ‘voldoende inhoudelijke raakvlakken zien voor een succesvolle samenwerking’.

Daarbij gaat het onder meer om de inzet op duurzaamheid, aandacht voor (fiets)mobiliteit, een preventieve aanpak in het sociaal domein en het voortzetten van het financieel herstel van de stad. Daarbij speelt mee dat de vijf partijen ook de afgelopen jaren onder soms moeilijke omstandigheden al een coalitie vormden.