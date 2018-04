Deel dit artikel:











Illegaal strandfeest examenleerlingen afgebroken door politie Foto: Politie Leiden Zuid

LEIDEN - Flessen alcohol, een kampvuurtje en een hoop troep: het surfstrand van Vlietland lag er even vol mee. Een groep van ongeveer negentig examenleerlingen hield er in de nacht van donderdag op vrijdag een strandfeest. Illegaal, dus greep de politie in.

De leerlingen hadden zich op het strand van het recreatiegebied tussen Voorschoten en Leiden verzameld. Veel van hen waren onder invloed van sterke drank. Niet alleen het strand was bezaaid met glaswerk, maar ook in het water dreven flessen. De troep werd door een deel van de leerlingen opgeruimd toen de politie het feest beëindigde. Maar het feest was voor de helft van de groep nog niet voorbij, ze probeerden het voort te zetten in park De Bult, waar ze ook weer zijn weggestuurd.

Glas in het zand Een bedrijf heeft het strand vrijdag zo goed mogelijk schoon gemaakt. De politie waarschuwt dat het toch mogelijk is dat er nog glaswerk in het gras en zand ligt. LEES OOK: Deuk in politieauto tijdens zoektocht naar dronken jongens