Haagse Verlanglijstje: Jeu de boulesclub wil veilig vervoer in avonduren

DEN HAAG - Wat wil jij dat het nieuwe Haagse stadsbestuur aanpakt? Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks proberen op dit moment een coalitieakkoord te smeden. Maar wat moet er volgens jou in het akkoord komen? Dat kan je invullen op het formulier dat hieronder staat. Wij brengen jouw ideeën, klachten en oplossingen naar de onderhandelingstafel. Deze week gaan we langs bij een aantal melders. Vandaag: Jeu de Boules Club De Goede Worp.

Wie? Jeu de boules club De Goede Worp in het Haagse stadsdeel Escamp.

Probleem? Ouderen komen 's avonds niet naar de vereniging vanwege de onveiligheid op straat.

Oplossing? Gratis vervoer voor ouderen in de avonduren.

John van Leeuwen is een fanatiek speler van het balspel jeu de boules. In het Frans heet het spel overigens geen jeu de boules maar petanque. Elke dinsdag- en donderdag houdt hij jeu de boules-avondjes. 'Maar ik hoor steeds vaker dat ouderen 's avonds niet naar de club durven te komen', vertelt hij. Als reden geven ze op dat ze de straat niet op gaan als het donker is. Dat vind ik jammer.'

De ouderen die deze middag aan het 'boulen' zijn, zeggen geen last te hebben van angst in de avond. 'Ik zou best 's avonds durven komen', zegt een speelster. Maar ik ben hier al een paar ochtenden in de week en soms ook in het weekend. Dat vind ik wel genoeg.' Ze kent wel iemand die niet meer komt omdat de man die haar altijd haalde en bracht is verhuist.



Winter

Een andere speelster vult aan dat ook zij geen last van angst heeft. 'Maar ik kan wel begrijpen dat sommige andere ouderen niet in de avond weg durven te gaan. Vooral in de winter is het donker en dat voelt onveilig.'

Van Leeuwen verwacht niet dat de politiek ervoor kan zorgen dat het in de avond snel minder onveilig op straat wordt voor ouderen. Maar hij heeft wel een andere oplossing die hij aan de onderhandelaars wil meegeven. 'De politiek kan wel vervoer regelen voor onze ouderen zodat ze veilig van en naar de club gebracht kunnen worden.'

