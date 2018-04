Werkstraf voor voormalig medewerkster Haagse rechtbank

DEN HAAG - Een 34-jarige medewerkster van de Haagse rechtbank is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur omdat ze geheime informatie lekte naar een 45-jarige man uit Zoetermeer. Ook verstuurde de vrouw, in opdracht van de man, een brief met vervalste informatie naar drie advocaten. De man heeft een werkstraf gekregen, van 100 uur, en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De Haagse vrouw was administratief-juridisch medewerkster bij de Haagse rechtbank en had een inlogcode voor de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Tussen juni 2013 en februari 2015 verstrekte ze geheime GBA-gegevens over personen aan de medeverdachte uit Zoetermeer.

Ook heeft de vrouw in 2012 een anonieme brief met het stempel van de Haagse rechtbank, via de fax van de Haagse rechtbank, naar drie advocaten gezonden.

Het OM meende dat die brief in werkelijkheid opgesteld was door de Zoetermeerder, die helemaal niet bij de rechtbank werkte. De Zoetermeerder ontkende de brief geschreven te hebben. In de brief zou de officier van justitie in een strafrechtelijk onderzoek zwart gemaakt zijn.



Opdracht

Volgens de rechtbank in Rotterdam heeft de Zoetermeerder in ieder geval de vervalste brief aan de rechtbankmedewerkster overhandigd. Hij gaf haar ook de opdracht die naar de advocaten te versturen. Daarvoor krijgt hij de werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

Het OM had een celstraf van zes maanden tegen de Zoetermeerder geëist omdat hij de Haagse rechtbankmedewerkster had gevraagd de geheime GBA-gegevens aan hem door te geven. Maar volgens de rechtbank kan de man daarvoor niet gestraft worden.



Vertrouwen in de rechtstaat

Tegen de 34-jarige rechtbankmedewerkster had het OM een werkstraf van 180 uur geëist, maar dat is 120 uur geworden. Volgens de rechtbank heeft de vrouw 'het vertrouwen in de rechtstaat geschonden'. De medewerkster zei dat ze door de man uit Zoetermeer gedwongen werd om de geheime gegevens te lekken en de vervalste brieven te faxen, maar dat geloofde de rechtbank niet.

LEES OOK: Lekkende medewerkster Haagse rechtbank: 'Ik ben bedreigd'