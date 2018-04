Vervanging grote Goudse Waaiersluis van start

GOUDA - De nieuwe waaiersluisdeuren zijn vrijdag aangekomen in Gouda. De twee grote waaierdeuren van de Waaiersluis worden vanaf maandag vervangen, omdat de oude sluisdeuren volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in slechte staat verkeren.

Vanuit Duitsland kwam een speciale transportdienst om de grote sluisdeuren van 5,5 meter bij 4,5 meter af te leveren. In Haastrecht werd de eerste sluisdeur op een boot getakeld, om de laatste kilometers naar de Waaiersluis via het water af te leggen.

Maandag zal de tweede sluisdeur naar Gouda worden gevaren. Daarna gaat een aannemer beginnen met het vervangen van de sluisdeuren, wat vier dagen gaat duren. Tijdens de werkzaamheden is de sluis gesloten, zowel voor het vaarverkeer als voor voetgangers.

Waaiersluis





Een Waaiersluis bestaat uit twee grote sluisdeuren. Deze deuren kunnen in beide richtingen open, zowel met de stroom mee als tegen de stroming in. Ook is de speciale sluis bij iedere waterstand bruikbaar. De Goudse Waaiersluis werd in 1860 geopend.