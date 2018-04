Haagse Verlanglijstje: Het Westduinpark moet beter toegankelijk worden

DEN HAAG - Wat wil jij dat het nieuwe Haagse stadsbestuur aanpakt? Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks proberen op dit moment een coalitieakkoord te smeden. Maar wat moet er volgens jou in het akkoord komen? Dat kan je invullen op het formulier dat hieronder staat. Wij brengen jouw ideeën, klachten en oplossingen naar de onderhandelingstafel. Deze week gaan we langs bij een aantal melders. Vandaag: Sjoerd Fekkes.

Wie? Sjoerd Fekkes uit Loosduinen

Probleem? Het Westduinpark is slecht bereikbaar voor ouderen en gehandicapten

Oplossing? Paden schoonmaken en meer helmgras planten

Sjoerd Fekkes woont aan de rand van het Westduinpark. Als hij zijn huis uit gaat en de straat oversteekt, loopt hij zo het Westduinpark in. Een prachtig natuurgebied in de duinen tussen Scheveningen en Kijkduin. Fekkes: 'Ik zeg altijd: we hebben een grote voortuin.'

Maar sinds de gemeente een paar jaar geleden het Westduinpark heeft opgeknapt is het pet. 'De gemeente heeft de exoten, dus beplanting dat niet in het gebied thuis hoort, weggehaald', legt hij uit. 'Als gevolg daarvan is door het ontbreken van voldoende beplanting heel veel zand gaan opwaaien en dat is op de verharde paden terecht gekomen. Nu ligt er een dikke laag zand en kunnen mensen die slecht ter been zijn of ouders met kinderwagens de paden niet gebruiken.'



Vast rondje

Fekkes heeft daar zelf ervaring mee want zijn vrouw is slecht ter been. 'We maakten vroeger altijd een vast rondje maar dat gaat nu niet meer vanwege al dat zand.'

Hij probeert al een paar jaar om de gemeente ertoe te bewegen de paden schoon te maken. 'Maar tot nu toe is er nog geen schep zand weggehaald. Ik zou willen dat de onderhandelaars dit nu eens gaan regelen. Dus: paden schoonmaken en helmgras planten om te voorkomen dat het zand opwaait.'

» Klik op deze link om het formulier vanuit de app in te vullen