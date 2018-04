Deel dit artikel:











Shishalounge nog drie maanden langer dicht na dodelijke schietpartij De shishalounge op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Tasmanstraat na de schietpartij. Foto: Regio 15/Daan van den Ende

DEN HAAG - De shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag, waar in de nacht van 7 op 8 april een dodelijke schietpartij was, moet nog drie maanden dicht blijven. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke vrijdagmiddag besloten.

Vlak na de dodelijke schietpartij had de Haagse burgemeester besloten dat de shishalounge twee weken zijn deuren dicht moest houden. Deze periode is vrijdag verlengd. Het is nog niet duidelijk of de shishazaak na deze drie maanden daadwerkelijk weer open gaat, dat zal tegen die tijd worden bepaald. Bij de schietpartij in de shishalounge kwam de 17-jarige Azad Sahin om het leven. Een 19-jarige Rotterdammer is 16 april aangehouden als verdachte van de schietpartij. LEES OOK: Na schietpartij in shishalounge: verdriet en vragen rond dood Azad (17)