John de Wolf dacht dat rentree Dirk Kuijt 'een grap was'

DEN HAAG - John de Wolf dacht dat de rentree van Dirk Kuijt bij Quick Boys een grap was. Dat zegt de oud-speler van onder meer Feyenoord vrijdag in TV West Sport. 'Dirk is zo idolaat van 'zijn cluppie'. Daar moet je veel respect voor hebben.'

De Wolf deed in zijn carrière nagenoeg hetzelfde als wat Dirk heeft gedaan. Nadat hij in Engeland geblesseerd raakte, speelde hij in Nederland, naar eigen zeggen 'op één been' nog voor VVV-Venlo en Helmond Sport. 'Als je mijn rijtje clubs bekijkt en je sluit bij VVV en Helmond af. Tja, met alle respect. Voor Dirk geldt precies hetzelfde.'

Toch snapt De Wolf de keuze van Kuijt ook wel weer. 'Je bent een voetbaldier en wilt graag tegen een balletje aantrappen. Als hij vindt dat hij de club moet helpen. Wie ben ik dan om te zeggen om dat niet te doen.'



Ruben Schaken

Het had trouwens weinig gescheeld of er had nog een oud-prof bij Quick Boys gespeeld. Ruben Schaken werd in de winterstop namelijk benaderd door Kuijt zelf. Maar toen had Schaken, die zijn profcarrière afsloot bij ADO Den Haag, zijn jawoord al aan zondag-derdedivisionist HBS gegeven.

De Wolf is vrijdag samen met oud-ADO-trainer Henk Fraser te gast. Samen met Menno Tamming over het slot van de eredivisie en met name ook over ADO. Gaan ze de play-offs voor Europees voetbal halen? Verder gaat het ook over de bekerfinale van zondag tussen Feyenoord en AZ.