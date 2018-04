Haags Verlanglijstje: een zebrapad op de Albardastraat

DEN HAAG - Wat wil jij dat het nieuwe Haagse stadsbestuur aanpakt? Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks proberen op dit moment een coalitieakkoord te smeden. Maar wat moet er volgens jou in het akkoord komen? Dit kun je invullen op het formulier dat hieronder staat. Wij brengen jouw ideeën, klachten en oplossingen naar de onderhandelingstafel. Deze week gaan we langs bij een aantal melders. Vandaag: Nico W. Mourits

Wie? Nico W. Mourits/Sportpark Albarda.

Probleem? Levensgevaarlijke verkeerssituatie op de Albardastraat.

Oplossing? Een zebrapad met verkeerslichten aanleggen.

De verkeerssituatie is alles behalve geruststellend voor ouders en kinderen die op sportpark Albarda moeten zijn. Tussen het sportpark en de woonwijk loopt de Albardastraat en daar kunnen - en rijden - automobilisten goed door. Wie naar de overkant wil, moet dat zonder hulp van verkeerslichten of een zebrapad doen. Een sprintje trekken is daarom vaak nodig.

'De situatie is echt gevaarlijk', zegt Mourits. 'Vooral op zaterdagen - als er veel kinderen hier komen sporten - is het druk. Er zijn gelukkig nog geen ongelukken geweest, maar je moet er niet aan denken dat er een keer iets gebeurt.'



Onderhandelingstafel

Mourits heeft al verschillende pogingen gedaan om de politiek ervan te overtuigen dat er iets aan de situatie gedaan moet worden. 'Het CDA heeft al wel schriftelijke vragen gesteld, maar deze partij zit nu niet aan de onderhandelingstafel. We hopen dat de onderhandelaars die nu bezig zijn, aandacht hebben voor deze situatie. We horen wel dat het niet mogelijk is om verkeersremmende maatregelen te nemen. Reden is dat de Albardastraat een hoofdroute is voor de hulpdiensten. Dat begrijp ik. Maar een zebrapad moet toch niet zo moeilijk zijn?'

» Klik op deze link om het formulier vanuit de app in te vullen