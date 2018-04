Opvallende zet Quick Boys-coach Aandewiel: Kuijt en Teijsse samen in de aanval

Dirk Kuijt kon het net nog niet vinden in de vorige twee wedstrijden voor Quick Boys (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Dirk Kuijt en Yordi Teijsse vormen samen met Jesse van Nieuwkerk de voorhoede van Quick Boys tegen DVS’33 Ermelo. Opmerkelijk, want ongeveer een maand geleden kregen Teijsse en Kuijt ruzie tijdens de wedstrijd tegen Odin ’59. Teijsse liep vervolgens kwaad van het veld. De spits werd disciplinair geschorst door de Katwijkse club, waarna Kuijt zijn positie in het elftal overnam.

Vorige week werd Teijsse weer in genade aangenomen en mocht hij invallen in het duel tegen Capelle. Samen met Kuijt stond hij de laatste 25 minuten in de aanval. Zonder succes. Quick Boys speelde met 1-1 gelijk tegen de degradatiekandidaat.

Quick Boys moet winnen om nog kans te maken op de derde periodetitel. Daarnaast is Teijsse nog altijd leider in het topscorersklassement met 22 doelpunten. Zijn naaste belager Kees Tol van Spakenburg heeft drie doelpunten minder.