Locatie Duinpolderweg lastige keuze voor Statenleden

HILLEGOM - Statenleden hebben vrijdag in en rondom Hillegom een kijkje genomen, om uit te zoeken waar de Duinpolderweg precies moet komen. De aanleg van de nieuwe verbindingsweg tussen de N208 en de A4 stuit op veel verzet vanuit de bewoners. Voor de leden van de Provinciale Staten wordt de definitieve locatie daarom nog een flinke knoop om door te hakken.

Op dit moment zijn er drie mogelijke locaties voor de aanleg van de Duinpolderweg, allemaal aan de zuidkant van Hillegom. De meest zuidelijke is ten hoogte van de Oosteinderlaan. De tweede optie, en tevens de voorkeur van beide provinciebesturen, in de Vosse- en Weerlanerpolderen. De laatste optie komt vanuit van Platform NOG, een samenwerkingsverband van betrokken bewoners- en belangenorganisaties. Hun idee is om de Weerlaan te verlengen.

Duidelijk is dat het voor de leden van de Provinciale Staten geen gemakkelijke keuze is. Waar de weg ook komt, overal zal het een grote impact hebben op de directe leefomgeving.



Afwegingen

Bij alle varianten zijn net zoveel voordelen als nadelen te noemen. Het verlengen van de Weerlaan heeft het minste impact op de natuur, maar de weg komt dan vlak naast een woonwijk te liggen. Bij het voorkeursweg van de provincies zou het verkeer het best doorstromen, alleen gaat de Duinpolderweg dan wel dwars door een bedrijventerrein en een polder. De aanleggen van de weg bij Oosteinderlaan heeft de steun van de gemeente Hillegom, maar dit leidt weer tot veel verzet bij omwonenden.

Het wordt dus nog een hele klus voor de Provinciale Staten om een afgewogen keuze te maken. De meningen zijn dan ook nog erg verdeeld. De meeste partijen zeggen nog geen keuze te hebben gemaakt. Alleen GroenLinks, Partij voor de Dieren en PVV zijn uitgesproken tegen de aanleg van een nieuwe weg.



450 reacties tegen

Aan het einde van de dag gingen de Statenleden nog in gesprek met de belanghebbenden: inwoners, ondernemers en natuurliefhebber die stuk voor stuk tegen de aanleg van de Duinpolderweg zijn. Veel nieuwe geluiden waren er niet te horen. Eerder al ontving de provincie al 450 reacties vanuit het dorp, die veelal niet erg positief waren. Deze reacties zijn door ruim 1400 mensen ondertekend.

Nog voor de zomer gaat de commissie Verkeer en Milieu over de Duinpolderweg in debat, waarna in september een definitief besluit wordt genomen. Volgens de provincies Zuid- en Noord-Holland is de Duinpolderweg nodig om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Haarlemmermeer en de Bollenstreek te verbeteren.

