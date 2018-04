Deel dit artikel:











Twee privédetectives aanwezig bij boekpresentatie Kirsten van Dissel Van Dissel en Apotheker met hun nieuwe boek | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het boek van Omroep West-presentatrice Kirsten van Dissel en Henk Apotheker is vrijdagavond gepresenteerd in Paagman aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag. Het boek, 'Erfenis', gaat over een privédetective. Bij de boekpresentatie waren daarom twee 'echte' privédetectives aanwezig, die een korte uitleg geven over hun werk.

Tijdens de boekpresentatie mochten Van Dissel en Apotheker de eerste exemplaren uitreiken. Apotheker gaf zijn eerste boek aan zijn dochters. De presentatrice van Team West gaf haar exemplaar aan haar vriend en haar dochter. Voordat de families van de twee schrijvers de boeken in ontvangst namen, werd er door de uitgever een kort praatje gehouden. Ook vertelde twee privédetectives over hun werk. Het boek gaat over een vrouwelijke privédetective, vandaar dat dit paar 'echte' speurders langskwam om over de praktijk te vertellen.

Drie jaar geschreven

Drie jaar geleden ontving Van Dissel een mailtje van Apotheker met de vraag of zij wilde meewerken aan zijn nieuwe boek. 'Ik heb verstand van zowel fictie als werkelijkheid. Ik weet wat wel en niet kan. En echt alles is mogelijk. Soms is de werkelijkheid nog erger dan je voor mogelijk houdt', vertelde Van Dissel eerder aan Omroep West. Het boek 'Erfenis' is de eerste in een reeks die draait om privédetective Chris Meyer.



LEES OOK: