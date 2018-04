Deel dit artikel:











Man (22) wordt onwel in zwembad Sassenheim en moet naar ziekenhuis Een 22-jarige man is onwel geworden tijdens het zwemmen | Foto: Flashlight Fotografie

SASSENHEIM - Een 22-jarige man, die vrijdagavond aan het zwemmen was in het Sassenheimse zwembad Wasbeek aan de Van Alkemadelaan, is tijdens het zwemmen onwel geworden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De man was aan het zwemmen in het zwembad toen hij plotseling onwel werd. Nadat hij door ambulancepersoneel was onderzocht, is hij naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de 22-jarige man plotseling onwel is geworden, is nog onbekend.