Grote brand legt afvalverwerker in Wateringen in de as Brand Wateringen | Foto: Regio15

WATERINGEN - Bij Afvalverwerker Renewi Contrans in Wateringen heeft in de nacht vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed. Het vuur brak kort na middernacht uit. De brand bij het bedrijf aan de Wippolderlaan veroorzaakte veel rook die in de weide omtrek te zien was. De brandweer was massaal aanwezig om het vuur te bestrijden.

In de loods van Renewi Contras ligt grof huishoudelijk afval, zoals tafels en stoelen opgeslagen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. Na ongeveer 2,5 uur blussen was de brand onder controle. Op het terrein van de afvalverwerker was personeel aanwezig toen de brand uitbrak, zij hebben zichzelf in veiligheid kunnen brengen. De brandweer heeft gedurende de nacht een gat in de betonnen gevel van de loods gemaakt om het brandende materiaal naar buiten te krijgen. Met shovels wordt het materiaal naar buiten gereden en geblust. Hier komt volgens de brandweer nog steeds veel rook bij vrij. Het nablussen zal nog de hele dag doorgaan. De brandweer kon nog niets zeggen over de oorzaak van de brand.

Wegen afgesloten De Wippolderlaan en de Veilingroute zijn door de brand nog steeds afgesloten voor al het verkeer. Het is nog niet duidelijk wanneer de wegen weer worden vrijgegeven. Twee jaar geleden was er ook een grote brand bij het bedrijf, toen nog Van Vliet Contrans geheten. Destijds ging een loods met plastic afval in vlammen op.