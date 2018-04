Deel dit artikel:











Zeer grote brand bij afvalverwerker in Wateringen

DEN HAAG - WATERINGEN – Bij een afvalverwerker in Wateringen is in de nacht van vrijdag op zaterdag zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt de brandweer. De brand in het bedrijfspand aan de Wateringveldweg (langs de Wippolderlaan) veroorzaakt veel rook. De rookkolom is volgens nieuwssite Regio15 over vele kilometers afstand zichtbaar. De Wippolderlaan is vanwege de rook en de aanrijdende brandweervoertuigen afgesloten voor het verkeer. De brand zou een loods van Renewi Contrans hebben verwoest. In de loods ligt volgens een woordvoerder van de brandweer ‘grof huishoudelijk afval’, zoals tafels en stoelen. De brand is nog niet onder controle. De brandweer is bezig om uit de ‘wijde omtrek’ water te halen, zegt de woordvoerder.