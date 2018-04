Bollenstreek in teken van Bloemencorso

NOORDWIJK - Achttien praalwagens, dertig met bloemen versierde auto's en muziekkorpsen trekken zaterdag van Noordwijk naar Haarlem in wat genoemd wordt 'de mooiste file van Nederland'. De 71e editie van het Bloemencorso is zaterdag van start gegaan.

De stoet vertrok rond 09.30 uur vanaf de Koningin Wilhelminaboulevard in Noordwijk en rijdt daarna via Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek en Heemstede naar Haarlem, waar het corso rond 21.30 uur verlicht arriveert.



Afgesloten wegen

Het corso van de Bollenstreek is in de loop van decennia uitgegroeid tot een internationaal bekend evenement. Het trekt jaarlijks een miljoen toeschouwers. Zondag staat een deel van de praalwagens op de Gedempte Oude Gracht in Haarlem. De overige wagens zijn op de Boulevard in Noordwijk aan Zee te bewonderen.

Doordat het Bloemencorso door de Bollenstreek trekt, kan er verkeershinder ontstaan op de wegen van en naar het corso en de Keukenhof. Een aantal doorgaande wegen is afgesloten. In de ochtend tussen 08.00 uur en 12.30 uur zijn er afsluitingen rond Noordwijk en richting Voorhout. Hierbij zal de N444 in beide richtingen worden afgesloten. In de middag rijdt het Corso vanuit Sassenheim via Lisse, Keukenhof en Hillegom richting Haarlem.

Vanaf 14.00 uur wordt de N208 afgesloten op dit traject. Via borden worden de aansluitingen aangegeven, net als omleidingsroutes. Wie toch door de Bollenstreek rijdt, wordt geadviseerd rekening te houden met een langere reistijd.



Live meekijken

Als je zelf niet langs de route kan of wil staan, hoef je gelukkig nog steeds niets te missen van het Bloemencorso! Omroep West is er namelijk bij en doetliveverslagvan het evenement. Zaterdag kijk je tussen 12.15 en 13.15 uur live mee op TV West, omroepwest.nl of de app. Op zondag wordt vanaf 16.45 een samenvatting van het bloemenfestijn uitgezonden.