Stroomstoring treft Fuchsiastraat Den Haag Stroommeter

DEN HAAG - In de omgeving van de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Fuchsiastraat in Den Haag is de stroom uitgevallen. Volgens netwerkbeheerder Stedin gaat het om een 'complexe storing'.

Monteurs zjn bezig met het herstel. Hoelang de storing nog gaat duren is niet bekend.