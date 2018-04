Deel dit artikel:











Nacompetitie uit zicht voor Quick Boys, Scheveningen blijft winnen Yordi Teijsse kon een verliespartij van Quick Boys niet voorkomen (foto: Orange pictures)

KATWIJK - Het lijkt erop dat Quick Boys ook volgend seizoen in de derde divisie speelt. De Katwijkers verloren vandaag met 0-1 van DVS uit Ermelo. De club moet in de strijd om de derde periode acht punten goedmaken op Jong FC Volendam. In de algemene stand is Scheveningen over Quick Boys heengesprongen. De ploeg van trainer John Blok won met 0-2 van Capelle en staat nu op zes punten van koploper Spakenburg. De lijstaanvoerder verloor vandaag.

Quick Boys begon met een droomaanval: Dirk Kuijt, Yordi Teijsse en publiekslieveling Jesse van Nieuwkerk stonden alle drie aan de aftrap. Het eindsignaal haalden het trio niet. Kuijt moest er in de rust met een blessure af. In de tweede helft maakte Maurice de Ruijter er 0-1 van. Een klap die de club van Nieuw Zuid niet meer te boven kwam. Lees ook: Problemen bij Quick Boys; Kuijt met blessure eraf Bij Scheveningen hadden ze graag gezien dat het seizoen ongeveer tien wedstrijden later was begonnen. De club is de afgelopen maanden haast onverslaanbaar. Ook vandaag wonnen de kustbewoners weer. Capelle werd redelijk simpel met 2-0 verslagen.





Scoreverloop Quick Boys - DVS '33 Ermelo: (0-0) 0-1 De Ruijter

Scoreverloop Scheveningen - Capelle 2-0 (1-0): 1-0 Rog, 2-0 Aldogan