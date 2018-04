Anouk nu ook coach in The Voice Kids

DEN HAAG - De Haagse zangeres Anouk wordt coach in het tv-programma The Voice Kids. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt tijdens de finale van de zangwedstrijd voor kinderen. Anouk volgt zanger Douwe Bob op, die al na een seizoen stopt als coach van het programma.

Anouk is sinds drie seizoenen coach bij de The Voice of Holland. Ze staat bekend om haar eerlijke en soms harde commentaar op de kandidaten. In een reactie aan RTL laat Anouk weten het spannend te vinden om nu met kinderen te gaan werken, maar het wel een leuke afwisseling te vinden met de ‘grote mensen Voice’.

Het nieuwe seizoen van The Voice Kids is vanaf begin 2019 te zien. De andere juryleden zijn Ali B, Ilse de Lange en Marco Borsato.