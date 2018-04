FC Lisse in grote problemen: verliest van directe concurent

LISSE - Lisse moet de laatste competitiewedstrijden strijden om wat het waard is. De ploeg uit de Bollenstreek verloor met 4-2 van AFC uit Amsterdam en staat op één punt van de nacompetitieplekken. Het duel komende dinsdag tegen de Treffers is van essentieel belang.

Lisse had vandaag te kampen met vele blessures en kwam onder andere daardoor niet goed voor de dag in Amsterdam. AFC was heer en meester en stond al snel op voorsprong via oud-Rijnsburgse Boys-spits Raily Ignacio. De ploeg uit de hoofdstad haalde de rust met een comfortabele 2-0 voorsprong en kwam daarna niet meer in de problemen.

Lisse staat nu nog op een veilige veertiende plaats. Maar als De Treffers vanavond van Katwijk wint dan staan ze op een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op promotie-degradatiewedstrijden.

Scoreverloop AFC - FC Lisse: 4-2 (2-0) 1-0 Ignacio, 2-0 Kwee, 3-0 Jansen, 3-1 Buijs, 4-1 Zaimi, 4-2 Buimer