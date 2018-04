Rijnsburgse Boys na overwinning op TEC steviger in het linkerrijtje

RIJNSBURG - De Uien wonnen met 2-0 van TEC. Na vier minuten trof de club uit Rijnsburg via Joël Tillema al doel. De thuissupporters moesten daarna wachten tot de blessuretijd van de tweede helft op de bevrijdende 2-0. De ploeg uit de gemeente Katwijk staat nu vijfde in de Tweede Divisie. Het hoogst haalbare.

Het potje op de Middelmors was redelijk gezapig. Rijnsburgse Boys-keeper Richard van Nieuwkoop moest een aantal keer in actie komen, maar echt in gevaar kwam de Uien na de snelle openingstreffer niet. Invaller Giovialli Serbony bepaalde uiteindelijk de einduitslag.

Rijnsburgse Boys speelt eigenlijk nergens meer om. Tegenstander TEC had de punten juist hard nodig en is een concurrent voor FC Lisse.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - TEC: 2-0 (1-0) 1-0 Tillema, 2-0 Serbony