Katwijk gaat onderuit en profiteert niet van verlies Kozakken Boys

KATWIJK - Katwijk liet zich in Groesbeek niet van zijn beste kant zien. De ploeg van Jack van den Berg verloor met 2-0 van De Treffers en kon hierdoor niet profiteren van het verlies van Kozakken Boys. Het gat tussen de lijstaanvoerder en naaste achtervolger is vijf punten. Katwijk heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

De eerste helft was weinig verheffend. De oranjehemden creëerden amper iets en stonden na 42 minuten met 1-0 achter. Joris Janssen werkte namens De Treffers een corner binnen.

Katwijk-trainer Van den Berg wisselde in de rust Damiano Schet voor Frank Tervoert. Het mocht niet baten. Ondanks een licht overwicht van de koploper, wist juist de club uit Groesbeek te scoren. Verdediger Janssen maakte halverwege de tweede helft zijn tweede doelpunt van de avond. De 2-0 voorsprong van de Gelderse club kwam daarna niet meer in gevaar.

Het was de eerste wedstrijd na het overlijden van Sander Molenaar. Voor hem en een overleden ex-bestuurslid van De Treffers: Toon Lieffers, werd een minuut stilte gehouden. Daarnaast toonde de Groesbekers ook hun maatschappelijke kant:

Het verlies van Katwijk is slecht nieuws voor FC Lisse. De Treffers zijn een directe concurrent in de strijd tegen nacompetitie. De Gelderse ploeg wipt nu over de Bollenstreekclub heen. Dinsdag spelen de laagvliegers tegen elkaar op Ter Specke.

Scoreverloop: De Treffers - VV Katwijk: 2-0 (1-0) 1-0 Janssen, 2-0 Janssen