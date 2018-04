Deel dit artikel:











Museum van Oudheden wint prijs voor beste tentoonstelling Reliëf uit Assyrisch paleis. Assyrische soldaat leidt gevangen vrouwen weg | Foto: RMO

LEIDEN - De tentoonstelling ‘Nineveh’, die afgelopen winter te zien was in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, is door lezers van het Museumtijdschrift en museumbezoekers gekozen tot Tentoonstelling van het Jaar 2017.

Nineveh was 2700 jaar geleden de hoofdstad van Assyrische Rijk en lag in het huidige Irak. Volgens deskundigen was het de belangrijkste stad ter wereld. De expositie bestond uit circa 250 voorwerpen die door het Rijksmuseum van Oudheden vanuit de hele wereld bij elkaar waren gebracht. De eerste verkiezing van de Tentoonstelling van het Jaar werd georganiseerd door het Museumtijdschrift, vanwege het dertigjarige jubileum. Er stemden ruim 5.000 mensen via internet. De andere genomineerden waren onder meer Museum Boijmans Van Beuningen, het Mauritshuis, en Museum Beelden aan Zee.

200 jaar Het Rijksmuseum van Oudheden bestaat dit jaar 200 jaar, dit wordt uitgebreid gevierd met verschillende tentoonstellingen.