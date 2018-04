Fietser overleden na ongeluk in Lekkerkerk

LEKKERKERK - De fietser die vrijdagochtend in Lekkerkerk werd aangereden door een bestelbus is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie.

De 32-jarige fietser werd op de Tiendweg-West door de bestelbus aangereden en kwam in een sloot terecht. Hij werd door de chauffeur en omstanders uit het water gehaald. Hij was ernstig gewond en is ter plaatse gereanimeerd.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar de man in de loop van vrijdag aan zijn verwondingen is overleden. Over de toedacht van het ongeluk is nog niets bekend.