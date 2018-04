Deel dit artikel:











Leiderdorps hockeyteam wil première Bollywoodfilm naar Den Haag halen Het hockeyteam op de set van de film | Foto: Alecto J1

LEIDERDORP - De hockeyers van de A1-selectie van Alecto in Leiderdorp zijn vanaf vrijdag te bewonderen in de trailer van een nieuwe Bollywoodfilm. In oktober vertrok het team naar India, omdat zij een rol in een nieuwe speelfilm wisten te bemachtigen. De film zal vooralsnog niet in Nederland te zien zijn, maar het Leiderdorpse hockeyteam is druk bezig om de speelfilm naar Den Haag te halen.

Wie de trailer zelf bekijkt, ziet vlak na de tweede minuut jongens in rode sportkleren een hockeyveld oprennen. Dat zijn de, nu wereldberoemde, Leiderdorpers. 'Ja leuk hè! Het is net echt!', lacht Guy van Iperen, initiatiefnemer van het filmavontuur. Van Iperen en zijn team hebben vrijdag de trailer voor het eerst gezien. Het resultaat overtrof alle verwachtingen van de hockeyers. 'Het is een superleuke trailer geworden!' 18 mei gaat de film in India groots in première, een feestje dat aan de neus van de nieuwe filmsterren voorbij zal gaan. De vliegtickets moeten ze namelijk zelf betalen en daar hebben ze het geld niet voor. Guy van Iperen is daarom druk bezig met onderhandelingen voor een Nederlandse première. 'Tot nu toe staan alle lichten daarvoor op groen', verklapt hij aan Omroep West. Als één van de mogelijke locaties noemt hij het Omniversum in Den Haag. Van hockeyer tot filmacteur





Hun avontuur begon met een oproep van een castingbureau dat op zoek was naar een Westers hockeyteam. De jongens van de A1-selectie waren erg enthousiast en stuurden een filmpje op, waarin ze lieten zien welke trucjes ze allemaal konden met een hockeybal. Ongeveer een maand later zaten ze in het vliegtuig naar India. Na wat acteerlessen en vijf filmdagen vlogen de, inmiddels beroemde, hockeyers weer naar Nederland. Na maanden van wachten is de trailer het eerste resultaat wat de heren te zien kregen.

Harjeeta De Bollywoodse film, Harjeeta, is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Harjeet groeide op in een achterstandswijk met veel armoede, maar weet zichzelf omhoog te werken tot één van de beste hockeyspelers van India. LEES OOK:

