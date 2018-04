Deel dit artikel:











Problemen bij Quick Boys; Kuijt met blessure eraf Dirk Kuijt moest er met een blessure af in het belangrijke duel tegen DVS'33 (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Dirk Kuijt is noodgedwongen gewisseld tijdens het duel tussen Quick Boys en DVS'33 Ermelo. In de rust moest de 104-voudig international eruit voor Philippe den Hartog. Op het oog leek de aanvaller last te hebben van zijn hamstring. De stand was op het moment van de wissel nog 0-0.

Op 27 mei speelt Dirk Kuijt zijn afscheidswedstrijd in de Kuip. Het is nog niet bekend of de blessure roet in het eten gooit voor die wedstrijd. Quick Boys moet vandaag winnen om nog kans te maken op de derde periodetitel. Opvallend is dat de vierde aanvaller in de selectie van de Katwijkers: Max van Steen, vanochtend twee keer scoorde in het tweede elftal.