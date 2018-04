PvdA wil debat over incidenten Duindorp; politie extra alert

De politie kwam in actie in Duindorp (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De PvdA heeft een debat aangevraagd in de Haagse gemeenteraad na racistische incidenten in de Haagse wijk Duindorp. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster laat aan Omroep West weten dat 'iedereen zich veilig moet voelen in Duindorp'. Burgemeester Pauline Krikke roept de inwoners van de Haagse wijk op om 'iedereen in z'n waarde te laten'.

De politie zegt tegen Omroep West extra alert te zijn in de wijk. Een woordvoerder bevestigde zaterdag dat in de Pluvierstraat bij een bewoner afgelopen woensdag de ruiten zijn vernield. Ook ruiten van haar auto zijn vernield.

Op 13 april raakten deelnemers aan een Marokkaanse bruiloftsstoet in Duindorp slaags met enkele buurtbewoners. Daarbij zou ook een ruit van een woning in de Pluvierstraat zijn ingegooid.

De Haagse fractie van de Partij van de Arbeid (PvdA) heeft een debat aangevraagd over de situatie in Duindorp. 'Bruiloftsfeest verstoord, een statushouder die werd weggepest uit de wijk: veel incidenten met een racistische achtergrond in een korte tijd. Die spiraal moet worden doorbroken', vertelt Martijn Balster aan Omroep West.

Balster hoopt dat het gaat om een kleine groep die de opeenstapeling van incidenten op zijn naam heeft staan, maar vindt dat de PvdA dit onderwerp bespreekbaar moet maken. 'Niemand die in Duindorp woont gunnen we dit vreselijke incident. Iedereen moet zich veilig voelen in Duindorp.'

'Laat elkaar met rust'





'Laat elkaar met rust'





Burgemeester Pauline Krikke laat in een reactie aan Omroep West weten dat dit gedrag 'totaal idioot en onacceptabel is'. Krikke roept de Duindorpers op om zowel via sociale media als in het werkelijke leven elkaar met rust te laten. 'Laat de ander in z'n waarde. Dit moet stoppen. Beheers je!'

Aanstaande donderdag wordt, naar aanleiding van de debataanvraag van PvdA, de kwestie in de gemeenteraad besproken.