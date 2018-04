Een bij hoort erbij; grote bijentelling in Leidse Kweektuin

LEIDEN - De nationale bijentelling werd zaterdag voor de eerste keer gehouden in de Leidse Kweektuin. Het gaat namelijk niet goed met het insect, de helft van alle bijensoorten wordt bedreigd. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter de bij geholpen kan worden. Daarom werden mensen gevraagd om zaterdag bijen te tellen. In de Kweektuin waren een aantal mensen bezig om de bij en de hommel in kaart te brengen.

'Het is helaas onze schuld dat het niet zo goed gaat met de bijen', zegt bijenonderzoeker Lisette van Kolfschoten. De mens heeft het landschap zo dusdanig veranderd, dat de bijen niet het plekje kunnen vinden dat ze nodig hebben. Onkruidverdelging zorgt er onder andere voor dat er minder voedsel voor de beestjes is.

'We hebben al een aantal hommelsoorten voorbij zien komen,' zegt de tellende Van Kolfschoten. 'De steenhommel, de aardhommel en de akkerhommel. Het is best een uitdaging om de hommels, bijen en wespen in kaart te brengen', vertelt ze. 'Maar als je een goede bloem hebt waar ze een tijdje op stilzitten, dan moet het lukken om de bij of hommel te herkennen met ons formulier.'



Thuis de bij een handje helpen

Het leven van de bij kan best aangenaam gemaakt worden. 'Als je een tuin of een balkon hebt met bloemen, dan zorg je ervoor dat er voedsel te vinden is voor de bijen in je buurt', legt de bijenonderzoeker uit. 'Je kunt ook een nest maken, een bijenhotel openen of plantmateriaal niet gelijk weghalen. Hierdoor kunnen de bijen overwinteren of een nest bouwen', aldus Lisette van Kolfschoten.