Leidse trombonist en Haagse violiste winnen Prinses Christina Concours

DEN HAAG - De 18-jarige Niels Jacobs uit Leiden en de 16-jarige Mayte Levenbach uit Den Haag zijn zaterdagmiddag bij de finale van het Prinses Christina Concours als winnaars uit de bus gekomen. Niels Jacobs won de prijs voor zijn talenten op de trombone. Mayte Levenbach wist de prijs in de wacht te slepen door haar vioolspel.

Mayte Levenbach won in de leeftijdscatergorie vijftien tot negentien. Zij kreeg enkele solistische optreden door Nederland, een financiële bijdrage, een live-optreden in het radioprogramma 'Spiegelzaal' en twee concertabonnementen voor het Koninklijk Concertgebouw. Trombonist Niels Jacobs ontving een masterclass bij een bekende musici naar keuze en ook twee concertabonnementen. Jacobs won deze prijzen in de categorie: 'vijftien tot negentien jaar met een conservatoriumopleiding'.

De finale van het Prinses Christina Concours 2018 vond plaats in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Vanaf 14.00 uur zaterdagmiddag speelden alle deelnemers nog één keer voor een vakjury. Om 16.30 hadden die een beslissing genomen en kregen de winnaars de prijzen uit handen van prinses Christina, de naamgever van de talentenwedstrijd.



Tweede prijs

De Alphense violisten Salomé Bonnema (16) en Sedna Heitzman (17) gingen er in de leefdtijdscategorie vijftien tot negentien jaar met de tweede prijs vandoor. Zij mogen gaan meespelen met solisten uit het Rotterdams Philharmonisch Orkest tijdens een huiskamerconcert. Tevens de Haagse cellist Jurre Koopmans (15) won deze prijs.

Voor deze jaarlijkse wedstrijd werden twaalf jonge talenten in de klassieke muziek gekozen die zaterdag in de finale mochten staan. De finalisten kwamen uit heel Nederland.