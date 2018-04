Deel dit artikel:











Organisatie Bloemencorso: 'Dit jaar drukker dan ooit' Een wagen tijdens het Bloemencorso | Foto: Sven van der Vlugt

LISSE - De 43ste editie van het Bloemencorso in de Bollenstreek is 'drukker dan ooit', aldus de organisatie. Mede dankzij het mooie weer is waarschijnlijk de grens van een miljoen bezoekers gepasseerd. Ook veel buitenlandse bezoekers uit onder andere China, Frankrijk, Spanje en Italië stonden langs de kant om alle wagens met bloemen te bewonderen.

'Bij de Keukenhof stond het acht, negen rijen dik. Zelfs op de plekken waar het normaal wat rustiger is, zoals bijvoorbeeld in Noordwijk, was het druk', aldus een woordvoerster. 'Ik denk dat we richting een miljoen bezoekers gaan.' Ondanks de drukte, verliep alles volgens de organisatie rustig. Tijdens het Bloemencorso werd ook stilgestaan bij Leo van der Zon, de voorzitter van het corso die in januari overleed.

Te druk? De wagens gaan in de avond nog richting het centrum van Haarlem. Heb jij geen zin om negen rijen dik te staan? Op zondag wordt vanaf 16.45 bij Omroep West een samenvatting van het bloemenfestijn uitgezonden.





