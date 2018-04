Waterpoloteam ZVL ziet landstitel naar Polar Bears gaan

LEIDEN - De waterpolosters van ZVL-Tetteroo uit Leiden hebben het landskampioenschap aan zich voorbij zien gaan. Het team ging zaterdagavond in Ede na strafworpen ten onder tegen de Edense Polar Bears. Het eerste duel in de best-of-three-serie leverde vrijdag al een verliespartij (6-8) op voor de Leidse ploeg.

Nadat het eerste kwart in 2-2 was geëindigd, zorgde Iefke van Belkum ervoor dat ZVL-Tetteroo met een 2-3 voorsprong de kleedkamer opzocht. De oud-international, die met ploeggenote Biurakn Hakhverdian in 2008 goud veroverde op de Olympische Spelen van Beijing, was in totaal goed voor drie treffers.

Polar Bears Ede kwam in het derde part weer op gelijke hoogte (4-4), waarna het stuivertje wisselen was in de slotperiode. Marloes Cabout bracht het Leidse team op 4-5 en 5-6, maar vervolgens werd ZVL ook weer op achterstand gezet. Rozanne Voorvelt bepaalde de eindstand op 7-7.



Strafworpenserie

In de strafworpenserie miste Van Belkum als enige, waardoor Polar Bears de schaal omhoog mocht houden. Die ploeg had in de halve finale al Widex/GZC/Donk uit Gouda uitgeschakeld. Het Leidse ZVL, dat als koploper de competitie afsloot, veroverde dit jaar wel de beker ten koste van het als tweede geëindigde Polar Bears.

LEES OOK: AZC wint bekerfinale van De Zijl en pakt eerste prijs in 13 jaar