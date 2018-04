Auto in lichterlaaie in Den Haag

De auto staat volledig in de brand | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een auto die geparkeerd stond aan de Erasmusweg in Den Haag, stond zaterdagavond volledig in lichterlaaie. De brandweer heeft het vuur gedoofd.

Om 22.20 uur is door onbekende reden de brand ontstaan. Op de foto is te zien hoe de auto bijna volledig gepakt wordt door de vlammenzee. De auto kan als verloren worden beschouwd.

Doordat de brandweer druk bezig was met het blussen, was de Erasmusweg in de richting van de Lozerlaan tijdelijk afgesloten. Een berger heeft het afgebrande wrak opgehaald.