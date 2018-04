Politie zoekt eigenaar sieraden

LEIDSCHENDAM - Tijdens een controle van een auto op de Star in Leidschendam heeft de politie sieraden gevonden die mogelijk van een inbraak afkomstig zijn.

De politie controleerde zaterdagochtend vroeg een geparkeerde auto omdat de twee inzittenden zich verdacht gedroegen. Ze konden de agenten geen goede reden geven waarom ze in de straat stonden. Agenten troffen inbrekerswerktuig aan waaronder een bivakmuts. De twee werden meegenomen naar het bureau.

Daar werd de auto verder doorzocht en vond de politie allerlei sieraden en een verbroken cilinderslot. De waarde van de sieraden is niet bekend. De twee mannen van 31 en 36 jaar oud en beide inwoners van Den Haag, zijn aangehouden.



Sieraden

De recherche is op zoek naar mensen die de sieraden herkennen als hun eigendom, of die weten van wie ze zijn. Mogelijk zijn ze afkomstig van een inbraak in de omgeving. Herkent u een van deze sieraden, of heeft u andere informatie? Bel dan met de recherche via 0900-8844.