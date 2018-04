Basketballers ZZ Leiden sluiten seizoen af met ruime zege

LEIDEN - Met volle overtuiging hebben de basketballers van ZZ Leiden het reguliere seizoen afgesloten. De Amsterdamse tegenstander Apollo had in de Vijf Meihal weinig te vertellen en moest met 87-60 het onderspit delven.

In de eerste vijf minuten van de wedstrijd werd al duidelijk wie er de baas was: ZZ Leiden. Coach Paul Vervaeck zag zijn ploeg in no-time uitlopen naar 11-0 en dat bleek vroeg in de wedstrijd al dé genadeklap voor Apollo. Bij rust was het verschil zelfs twintig punten.

Het reguliere seizoen zit er nu op voor ZZ Leiden, maar op 1 mei starten de play-offs. Wie de opponent van de Leidenaren wordt, is nog niet bekend. Dat ligt eraan op welke plaats de ploeg uiteindelijk eindigt. En dat is weer afhankelijk van de wedstrijd tussen Donar en New Heroes, die zaterdag gespeeld wordt.

