Afscheidswedstrijd Dirk Kuijt niet in gevaar na blessure: 'Uit voorzorg gewisseld' Dirk Kuijt loopt het veld op tijdens voor warming-up (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - De blessure die Dirk Kuijt zaterdag opliep tijdens een wedstrijd met Quick Boys lijkt mee te vallen. Zijn afscheidswedstrijd op 27 mei is in ieder geval niet in gevaar, meldt Kuijt zelf op Twitter naar aanleiding van een bericht van FOX Sports. 'Uit voorzorg heb ik de wedstrijd bij Quick Boys niet afgemaakt', tweet hij.

Kuijt bleef zaterdag tijdens het duel van Quick Boys tegen DVS '33 na de eerste helft geblesseerd achter in de kleedkamer. Op het oog leek hij last te hebben van zijn hamstring. Een dag later lijkt de schade mee te vallen. Eind mei organiseert Feyenoord een afscheidswedstrijd voor Kuijt, die vorig jaar rond dezelfde tijd bekend maakte een punt achter zijn profcarrière te zetten. Dit seizoen loopt Kuijt stage als assistent-trainer bij Quick Boys. Nadat spits Yordi Teijsse disciplinair geschorst werd na een akkefietje met Kuijt, besloot hij zijn rentree te maken bij Quick Boys. Kuijt speelde tot nu toe drie wedstrijden mee. Daarin scoorde hij niet. LEES OOK: John de Wolf dacht dat rentree Dirk Kuijt 'een grap was'