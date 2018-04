Deel dit artikel:











Westlands Mannenkoor treedt op in Friese koeienstal Foto: Tessa de Bruine

WESTLAND - Een bijzonder publiek voor het Westlands Mannenkoor. De koorleden traden afgelopen zaterdag op in een koeienstal in Friesland. Het koor met meer dan honderd zangers stond op de ballustrade in de stal, terwijl de koeien beneden aandachtig luisterden. De koeien kregen het Fries volkslied en de Glazenstad te horen.

Op de website van Omroep Friesland zijn beelden te zien van de het optreden in de koeienstal. Aanleiding voor het optreden was een ontmoeting tussen boer Egbert Dijkstra en koorlid Albert van der Zijp. Hij werd zeventig jaar geleden geboren op de boerderij tegenover die van boer Dijkstra. Van der Zijp liet weten graag een keer op te treden in de nieuwe stal van de boer. Het Westlands mannenkoor reisde dit weekend met 110 zangers en ongeveer 30 fans naar Friesland voor een korte toernee. De mannen traden ook op in kerken in Heerenveen en Joure.