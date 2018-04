Lintjesregen 2018: Kijk hier wie er in jouw gemeente een lintje heeft gekregen

REGIO - Het is altijd een feestelijke gebeurtenis, de jaarlijkse lintjesregen. Traditioneel worden de koninklijke onderscheidingen de dag voor Koningsdag uitgereikt. Vaak verdienen mensen deze onderscheiding als ze langere tijd belangeloos vrijwilligerswerk hebben gedaan voor een vereniging, kerk of organisatie.

Per gemeente publiceert Omroep West een namenlijst van deze 'gedecoreerden', de mensen die een lintje krijgen. Op alle publicaties rust een embargo: dit betekent dat ze niet voor een bepaald tijdstip op onze website mogen worden gezet. Vanaf 10.00 uur mogen de eerste namen gepubliceerd worden.

De meesten worden lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege speciale verdiensten kunnen mensen ook ridder of officier worden. De hoogste graad in deze orde is ridder grootkruis. In de oudere Orde van de Nederlandse Leeuw bestaan drie graden. Deze onderscheidingen zijn bedoeld voor mensen met bijzondere, meer persoonsgebonden verdiensten van zeer exceptionele aard.

Lees hier wie in jouw gemeente een lintje heeft gekregen:

Als je een gemeente nog niet kan aanklikken, dan betekent dit, dat er nog een embargo voor geldt. Om 13.00 uur verlopen de laatste embargo's.