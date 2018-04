27-jarige Hagenaar aangehouden in zaak Orlando

DEN HAAG - De politie heeft zondag een 27-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de 17-jarige Orlando uit Rotterdam.

Orlando kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Uit onderzoek bleek dat hij voor het laatst in Den Haag was gezien. Naar aanleiding van een anonieme tip werd maandagavond 26 februari door duikers gericht gezocht in het water De Blauwe Loper in Ypenburg. Diezelfde avond werd het lichaam van Orlando in het water aangetroffen.

De afgelopen weken werkte een groot politie team onophoudelijk aan de zaak. Sporenonderzoek, flyeracties, getuigenoproepen via (social) media, buurtonderzoek, een oproep in Team West, Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht; alles werd uit de kast getrokken om informatie boven tafel te krijgen over het lot van Orlando. Volgens de politie hebben de vele tips van de afgelopen weken geleid tot de aanhouding van de 27-jarige Hagenaar.



Verdachte

De politie kan in verband met het onderzoek niet zeggen of de verdachte de man is met wie Orlando had afgesproken of wat zijn rol bij de verdwijning is geweest.