Lintjesregen 2018: Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn hebben twintig inwoners donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Negentien van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Alphen aan den Rijn.

In volgorde van uitreiking zijn de gelukkigen, op één na benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:





*De heer J. Ederveen (82 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Was in oktober 2017 maar liefst 70 jaar lid van de oudste voetbalclub van Alphen, de AVV Alphen. De heer Ederveen werd unaniem uitgeroepen tot erelid van AVV, nadat hij al eerder, in 1967, was benoemd tot lid van verdienste. Hij heeft zich in de volle breedte als vrijwilliger ingezet voor de voetbalvereniging. Is jeugdtrainer geweest, leider van diverse teams, leider van het 1e elftal, en trainer van de overige senioren. Ook kon de club op hem rekenen bij het uitzetten en wekelijks belijnen van de voetbalvelden, het onderhouden van bestrating en betegeling van het hele complex. De heer Ederveen was betrokken bij de bouw en latere verbouwingen van het clubgebouw, de realisering van de tribune, en later de lichtinstallatie. Na zijn pensionering is hij zich ook gaan bezighouden met de schoonmaak van het clubgebouw en de kleedkamers.





*De heer C. Lucas (75 jaar) uit Hazerswoude-Dorp

Is al 40 jaar als vrijwilliger en bestuurslid betrokken bij tafeltennisvereniging Avanti. Als bestuurslid Externe Activiteiten organiseert de heer Lucas een scala aan evenementen zoals klaverjascompetities, plantenverkoop, vrijwilligersavonden, touwtrekken en een sponsorloop. Sinds 2000 houdt hij zich bezig met de organisatie van 55+ tafeltennis. Vanaf 2009 is de heer Lucas bestuurslid bij de Petanque Club Avanti. Mede door zijn inzet werd er een officiële jeu de boulesbaan aangelegd. De heer Lucas verzorgt ook bij de Petanque Club de nodige vrijwilligerstaken zoals het beheren van de kantine en de kantinekas, baanbeheerder, en contactpersoon voor scholen en andere instanties die gebruik willen maken van de jeu de boulesbaan.

*Mevrouw A.W. Binken-Bontekoe (83 jaar) uit Boskoop

Is al 35 jaar vrijwilligster bij het Nederlandse Rode Kruis. Uit hoofde van deze functie heeft zij op diverse zorginstellingen gewerkt: Mendelhof, Parkzicht, het huidige Floravita. Zij organiseerde handwerkmiddagen voor de bewoners, waarbij ze vaak zelfgemaakt hand- en borduurwerk meenam om als voorbeeld te dienen. Mevrouw Binken organiseerde op eigen initiatief workshops voor het maken van Kerst- en Nieuwjaarskaarten. Zij bracht dan vaak zelf materialen en voorbeelden mee, zodat de bewoners geen kosten hoefden te maken. Mensen die aan huis gekluisterd zijn, haalt zij op zodat ook zij mee kunnen doen aan activiteiten. Mevrouw Binken is ook de drijvende kracht achter de jaarlijkse verkooptentoonstellingen van het gemaakte handwerk, en niet te vergeten de jaarlijkse verkoopdag voor goede doelen in de Vrijzinnige Kerk in Boskoop.





*De heer A.R. Tobé (49 jaar) uit Boskoop

Zet zich sinds 1988 voor verschillende organisaties in voor de samenleving. Tot 1998 was hij actief bij de Stichting Jeugd- en jongerenwerk Boskoop. Van 1999 tot 2016 was hij secretaris van Stichting Luilakvoetbal Boskoop. Stichting Luilakvoetbal Boskoop is een jaarlijks terugkerend evenement met inmiddels 1200 tot 1700 deelnemers. Vanaf 2016 is hij nog steeds actief als vrijwilliger bij deze Stichting. Daarnaast was hij van 2006 tot 2014 secretaris bij de voetbalvereniging B.G.C. Floreant.

*De heer W. Koster (54 jaar) uit Boskoop

Is vanaf 1995 actief bij Stichting Luilakvoetbal Boskoop. Een jaarlijks terugkerend evenement met 1200 tot 1700 deelnemers. Het Luilakvoetbal is een traditie in Boskoop en daarbuiten, niet meer weg te denken uit de Boskoopse gemeenschap en uniek in Nederland. Hij was penningmeester van 1995 tot 2016 en vanaf 2016 algemeen vrijwilliger. Daarnaast was hij actief als penningmeester bij voetbalvereniging B.G.C. Floreant van 2004 tot 2017.

*Mevrouw C.P.D. Boerma-Vos (63 jaar) uit Boskoop

Heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Sinds 1989 is zij in verschillende functies actief voor Amnesty International, Werkgroep Boskoop. Daarnaast collecteert zij voor diverse goede doelen, zoals de Stichting Alzheimer Nederland en de Dierenbescherming (1997 - heden). Ook is mevrouw Boerma vanaf 2015 pastoraal medewerker voor de Protestantse Gemeente Boskoop, wijk West.





*De heer T. de Vries (72 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Is al 50 jaar actief voor de kerkelijke gemeente Alphen-Oudshoorn/Ridderveld. Hij behoort tot de vrijwilligers die op zondag als koster de kerkdiensten in De Bron in goed banen leiden. Hij organiseert taxidiensten voor oudere leden van de kerk die slecht ter been zijn en hij helpt met de verspreiding van het regionale Kerkblad. Ook is de heer De Vries al vele jaren vrijwilliger bij Verpleeghuis Oudshoorn, als chauffeur op de rolstoelbus. Daarnaast gaat hij met bewoners wandelen, of fietsen met de duo-fiets of de rolstoelfiets. Hij zet zich tevens in voor het braderiecomité De Bron en helpt met de organisatie van de jaarlijkse braderie in het voorjaar en de boekenbeurs in het najaar. In het verleden organiseerde de heer De Vries een vijftiental jaren de collecte van de Nierstichting in zijn wijk. En ten slotte gaat hij enkele weken per jaar mee als vrijwilliger met vakantieweken georganiseerd door de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV).





*De heer K. Tollenaar (79 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Is vanaf begin jaren 70 actief voor voetbalvereniging Alphense Boys. De heer Tollenaar was jeugdleider, lid van de jeugdcommissie en de technische commissie, grensrechter en wedstrijdsecretaris. Hij was mede-organisator van grote evenementen als het Sportweekend en de Oranjetoernooien. Nadat Alphense Boys 1 in 1977 promoveerde uit de Leidse voetbalbond naar de KNVB, zorgde hij er altijd voor dat er bij kampioenschappen een paar supportersbussen vol met jeugdleden naar de wedstrijden konden. Ook de arbitrage had zijn warme belangstelling. Tot voor een paar jaar geleden floot de heer Tollenaar nog jeugdwedstrijden. Ook trainde hij tot 5 jaar geleden nog de jongste jeugdteams op woensdagmiddag. Direct na zijn pensioen startte hij als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Alphen waar hij verantwoordelijk is voor de ledenadministratie van het kerkblad, en de coördinatie van de verspreiding hiervan.





*Mevrouw M.P.E. van 't Wout-Lefeber (71 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Maakt zich al vele jaren verdienstelijk voor haar medemens, zowel met een luisterend oor als met praktische hulp. Zij is zeer actief met verschillende activiteiten voor het ouderenpastoraat van de Hervormde Gemeente Alphen aan den Rijn; de Adventskerk. Ook was zij ouderling. Met veel zorg en toewijding heeft zij de ouderen in de gemeente bezocht en pastoraal begeleid. Mevrouw Van 't Wout-Lefeber en de heer J.B.H. (Hans) Lefeber zijn broer en zus.





*De heer J.B.H. Lefeber (75 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Maakt zich al vele jaren zeer verdienstelijk voor de samenleving. Hij was tot 2003 werkzaam bij Defensie en bij de Scope scholengroep. Momenteel is hij actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging A.R.C.. Elke maandagmorgen legt hij met een stel andere mannen de velden van de voetbalvereniging recht. Hij heeft de ARBO op poten gezet en ontruimingsplannen gemaakt. Als lid van de Vereniging Veteranenvrienden in Alphen aan de Rijn - vanaf ca. 2003 - is hij actief bij de 4-mei herdenkingen bij het lndië-monument en het verzetsmonument in Alphen aan den Rijn. Daarnaast is een actief lid van de commissie Kerkopenstelling Adventskerk.





*De heer C. Rademaker (73 jaar) uit Koudekerk aan den Rijn

Is meer dan een halve eeuw bestuurslid en wedstrijdleider bij Biljartvereniging 't Scheepje. In zijn lange loopbaan heeft hij zowel op regionaal niveau district Veen- en Rijnstreek als op nationaal niveau (KNBB), het biljartwedstrijdleven op de kaart gezet. Behalve wedstrijdleider heeft de heer Rademaker diverse commissie- en bestuurstaken vervuld. Dit deed hij naast zijn dagelijks werk als postbesteller van de Koninklijke PTT. En de afgelopen 20 jaar naast de mantelzorg voor zijn invalide echtgenote. Wedstrijdleider is een veeleisende taak die veel flexibiliteit verlangt en creatief oplossend vermogen. Dit heeft de heer Rademaker er niet van weerhouden om het wedstrijdleiderschap al 50 jaar met veel toewijding uit te voeren.





*Mevrouw H. van Hemmen-de Koning (70 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Is al jaren secretaris van de Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat, die als doel heeft om dove en slechthorende gemeenteleden actief te betrekken bij het kerkelijk leven. Mevrouw van Hemmen neemt binnen deze Commissie veruit het meeste organisatie- en regelwerk op zich. Zij is ook secretaris van de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Als gedreven lid verzorgt zij de voorbereiding van de 40-dagentijd campagne, de paasgroeten (aan gedetineerden) en coördineert de Sobere Maaltijd. Van 1982 tot 1988 was zij secretaris van Korfbalvereniging Tempo en medeorganisator van social events voor de recreantengroep. Sinds 2003 is zij als vrijwilligster werkzaam bij de Wereldwinkel in Alphen aan den Rijn. Tot slot is mevrouw Van Hemmen als notuliste verbonden geweest aan de Beheerscommissie rond het Kerkelijk Gemeenschapscentrum De Bron.





*De heer M.T. van der Zon (44 jaar) uit gemeente Nieuwkoop

Is woonachtig in Nieuwkoop, daarvoor woonde hij lange tijd in Alphen aan den Rijn. De heer Van der Zon zet zich sinds 1992 onafgebroken in voor Scoutinggroep 'Uithoek', onder andere als groepsbegeleider, organisator, materiaalbeheerder en bestuurslid. Ook was de heer Van der Zon vaak betrokken bij de ondersteuning en organisatie van lokale activiteiten in Alpen aan den Rijn, veelal in overleg en samenwerking met andere scoutinggroepen.





*De heer R. Huisman (75 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Is op veel verschillende vlakken als vrijwilliger actief geweest. Hij was ruim 20 jaar volleybaltrainer, scheidsrechter en zat verscheidene malen in het bestuur van plaatselijke volleybalverenigingen. Hij was administrateur van het gebouw van de Adventskerk en bracht kerken en kerkelijke organisaties onder de aandacht van de regionale pers. Hij zat in het bestuur van het Overleg Samenwerkende Ouderen en verzorgde ook hier de public relations. De afgelopen 10 jaar heeft hij zich ingezet voor ouderenbond PCOB. Ook bekleedt hij de functie van vrijwillige ouderenadviseur. In dat kader verzorgt hij hulp bij het invullen van de belastingaangifte, aanvragen bij de WMO en bij kwesties met ziektekostenverzekeraars. Tenslotte is de heer Huisman vrijwilliger op Landgoed Hooge Burch. In dat kader behartigt hij de belangen van bewoners die door hun verstandelijke beperking moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen.





*De heer S. Bak (49 jaar) uit Boskoop

Was lid van de raad sinds 4 maart 2004, eerst in Boskoop en sinds de fusie (1 januari 2014) in Alphen aan den Rijn. Na de verkiezingen keerde hij niet terug in de raad. Op 26 maart nam hij afscheid tijdens een bijzondere raadsvergadering, na 14 jaar volksvertegenwoordiger te zijn geweest. De heer Bak was een actief en betrokken raadslid. Hij was onder andere lid van de auditcommissie en de klankbordgroep omgevingswet.





*Mevrouw J.C. Amelunxen-Vonk (76 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Zij was vrijwillig actief op basisschool De Tamboerijn in Nieuwveen (1973-1997) en raadslid van de voormalige gemeente Nieuwveen (1974-1988). Van 2004 tot 2014 was zij voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex Aquamarijn in Alphen aan den Rijn. In 2014 heeft mevrouw Amelunxen wijkvereniging 'De Blije Wijk' mede opgericht. Zo werd zij vrijwillig representant van de meest multiculturele wijk van Alphen aan den Rijn en wijdt zij zich aan een betere verstandhouding tussen haar buren van velerlei afkomst.





*De heer T. Luyken (60 jaar) uit Hazerswoude-Dorp

Heeft per 1 december 2017, na meer dan 30 jaar trouwe brandweerdienst de kazerne Hazerswoude verlaten. Hij werd op 1 april 1987 aangesteld bij de vrijwillige brandweer als aspirant brandwacht. Tijdens zijn brandweercarrière heeft hij diverse opleidingen en scholingen gevolgd tot het niveau hoofdbrandwacht. Iedereen kent de heer Luyken als een betrokken en gedreven brandweerman. Hij was een voorbeeld voor het korps in gedrevenheid en standvastigheid. Hij heeft dan ook veel betekend voor de kazerne Hazerswoude. De organisatie zal met het verdwijnen van zijn kennis, ervaring en motivatie een groot gemis ervaren. Niet alleen als brandweerman, maar ook als sociaal persoon heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de saamhorigheid van de kazerne Hazerswoude.





*De heer W.G. van den Berg (72 jaar) uit Boskoop

Is sinds de oprichting van zwemvereniging DSZ in 1973 actief geweest als zwemonderwijzer, trainer, ploegleider en waterpolocoach. Hij heeft inmiddels vele honderden Haagse kinderen en volwassenen leren zwemmen. In de waterpolocommissie was hij als hoofdtrainer verantwoordelijk voor het technisch beleid en de opstellingen van de teams. Ook is hij nog steeds een coach en mentor voor andere trainers. De heer Van den Berg is vaste trainer bij het Sportintroductie programma van de gemeente Den Haag. In dat kader geeft hij introductie trainingen aan Haagse scholieren om hen enthousiast te maken voor het waterpolo.





*De heer C. Cok (65 jaar) uit Koudekerk aan den Rijn

Is vanaf het begin intensief betrokken geweest als vrijwilliger bij het Prins Willem-Alexander Bad. Dit zwembad draait nu al 25 jaar op vrijwilligers en zonder gemeentelijke subsidie. De heer Cok is bestuurslid, en verantwoordelijk voor de technische werkzaamheden, zoals het opstarten van de machinekamer. Deze is vanaf 2007 geleidelijk geautomatiseerd waarbij de heer Cok de werkzaamheden aanstuurde. En niet in de laatste plaats vervult hij zijn diensten als toezichthouder bij het zwembad. Bij Voetbal Vereniging Koudekerk heeft hij van 1983 tot 2007 meerdere functies vervuld, als jeugdleider en als trainer van de F-teams tot aan de A-teams. Ook heeft hij zich tijdens de gemeentelijke fusie tussen Alphen aan den Rijn, Boskoop en Koudekerk aan den Rijn, nadrukkelijk ingezet voor de vitaliteit en leefbaarheid in de dorpskern. De heer Cok was medeoprichter van de Stichting Dorpsoverleg Koudekerk.





*De heer dr. M.J.E. Havenga (51 jaar) uit Alphen aan den Rijn

Is CEO en mede-eigenaar van Batavia Biosciences B.V. Daarvoor was hij Head of Research & Development Crucell Holland B.V. Dr. Havenga heeft zeer belangrijke bijdragen geleverd aan het mede ontwikkelen van vaccins voor levensbedreigende virussen. Hij is uitvinder van een unieke vaccintechnologie op basis van virale vectoren. Deze technologie is de basis van een belangrijke vaccin kandidaat in de strijd tegen het hiv- en ebolavirus. Onder zijn leiding ontwikkelt Batavia technologieën die de productie van vaccins veel goedkoper maakt, zodat ook ontwikkelingslanden toegang kunnen krijgen tot betaalbare en effectieve vaccins.

De heer Havenga is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.